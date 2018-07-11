Soma davasında karar açıklandı

11 Temmuz 2018

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada, olayın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin bağlı bulunduğu Soma Holdingin Başkanı Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık beraat ederken, 9 tutuksuz sanık hakkında adli kontrol kararı verildi.

Faciaya ilişkin 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davayla ilgili kararı açıklayan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, "301 kez olası kast ile öldürme ve 162 kez nitelikli yaralama" suçlamasıyla yargılanan Can Gürkan'ın eyleminin "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçunu oluşturduğunu belirterek, "Suçun işleniş şekli, yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak" sanığın 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sanık Gürkan hakkında "bilinçli taksir" suçlamasına konu edilen 2011 ek revize projesinin uygulanmaması yönüyle ilgili suçlamayla ilgili ise "Sanığın projenin uygulanacağı işletmenin ait olduğu şirket organizasyonu içerisindeki konumu itibarıyla projeden haberdar olduğu, uygulanmasının önüne geçtiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından sanık hakkında TCK 22/3. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına" karar verdi ve ceza artırımına gerek görmedi.

Mahkeme heyeti, genel müdür Ramazan Doğru hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan 15 yıl hapis cezaya hükmederken, ek revize projesinin uygulanmamasından sorumlu görerek TCK'nın 22/3 maddesi uyarınca cezasını yarı oranında artırdı ve 22 yıl 6 ay olarak uygulanmasına karar verdi.

Davada işletme müdürü Akın Çelik ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy hakkında da önce 15'er yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, ek revize projesinin sorumluları arasında olması nedeniyle cezaları yarı oranında artırdıktan sonra sabıkalarının bulunmaması, iyi halleri ve mahkemenin lehine takdirleri nedenleriyle indirim uygulayarak 18 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti teknik müdür İsmail Adalı hakkında ise taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasını ek revize projesiyle ilgili sorumululuğu nedeniyle yarı oranda artırdı ve 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Tutuksuz sanıklar vardiya amirleri Memet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, nezaretçiler Hilmi Karakoç, Hüseyin Alkan ve Mehmet Erez'e 10'ar yıl, maden ocağı yöneticisi Haluk Evinç'e 10 yıl, havalandırma mühendisi Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4 ay ve iş güvenliği uzmanı Murat Bodur'a da 7 yıl 6 ay ceza veren mahkeme, sanıkların tutuklu geçirdikleri süreyi dikkate alarak haklarında adli kontrol kararı uygulanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, facianın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin bağlı bulunduğu Soma Holding'in Başkanı Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanığın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme hapis cezası alan sanıkların çeşitli sürelerle mesleklerini icrasından men kararı da aldı.

Kaynak: AA