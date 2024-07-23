'Son 3 senelik kart aidatları iade edilecek' iddiasına yalanlama
Sosyal medyada bazı hesaplardan 'Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği' iddiası paylaşılarak vatandaşların şifreleri çalınmak isteniyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddianı doğru olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialı paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğunu kaydetti.
Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz." ifadelerine yer verildi.