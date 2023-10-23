Son 5 yılda 2,2 milyon kişi İstanbul’dan göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul’un aldığı ve verdiği göç sayısını paylaştı. Resmi verilere göre; on beş yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul’dan göç etti. 2018’de bu sayı 596 bindi. 2019’da 378 bine düşen İstanbul’un verdiği göç sayısı tekrar kademeli artışa geçerek 2022’de 418 bini aştı.

Şehirde ikamet eden yabancı uyruklu sayısı da hızla artıyor. Ekim başı itibariyle 576 bin yabancı ikamet izniyle İstanbul’da yaşıyor. İstanbul'dan ayrılma nedeni olarak ‘hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç.’ 2022’de 95 bin kişi bu nedenle İstanbul’dan ayrıldı. İkinci neden ise ‘daha iyi konut ve yaşam koşulları.’ Son beş yılda 462 bin kişi bu nedenle İstanbul’u terk ettiği belirtildi