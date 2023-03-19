Son anket sonuçları: Hangi parti ne kadar oy alıyor, hangi aday önde?
Seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri son iki haftada peş peşe anket sonuçları yayınladı. İşte partilerin ve adayların oy oranı...
Haber Merkezi
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14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız verdi.
Partilerin oy oranı nasıl?
ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’nin mart ayı içerisinde paylaştığı seçim anketi sonuçlarına göre partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları şöyle:
Adayların oy oranı nasıl?