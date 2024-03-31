Son dakika... 31 Mart yerel seçim sonuçları: 81 ilde sandıklar kapandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, bu yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

YSK Başkanı Yener'den açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu. Yener, "Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlanmıştır" dedi.

Yayın yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin de konuşan Yener, "Yayın yasağı ile ilgili verilecek karar toplantısı birazdan başlayacak" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Seçimde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 64 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz tamamlanmıştır. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri için veri akışı devam etmektedir. YSK siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek."