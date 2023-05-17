Son dakika: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.