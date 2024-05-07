SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te 3,1 büyüklüğünde deprem!
SON DEPREMLER: Adıyaman Sincik'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın son depremlerin yer aldığı sitesindeki bilgiye göre depremin derinliği yüzeye yakın, 5 kilometre olarak ölçüldü. Sincik merkezli deprem bölgede panik yarattı
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Adıyaman 3,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bölgede panik yaratan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.
AFAD verilerine göre; Adıyaman Sincik merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak tespit edildi. 12.42'te meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.