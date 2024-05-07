SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te 3,1 büyüklüğünde deprem!

Adıyaman 3,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bölgede panik yaratan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.



AFAD verilerine göre; Adıyaman Sincik merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak tespit edildi. 12.42'te meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.