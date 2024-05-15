Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.

Ege Denizi'nde saat 04.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem İzmir'in Karaburun ilçesine 45.60 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Ege Denizi'ndeki 3.7 büyüklüğündeki deprem ise saat 04.56'da meydana geldi. Depremin derinliği 9.74 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremler kent merkezinden hissedilmedi.