SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrole alındı
Son dakika gelişmesi... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akharım beldesi yakınlarında dün çıkan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personel desteğiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 kişi, ifadelerinin ardından bırakıldı.