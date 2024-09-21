SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre uzun yıllar kamuda görev yapan, son olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yavuz Selim Kıran'ın görevine son verildi.

Yavuz Selim Kıran'ın yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan getirildi.