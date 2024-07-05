SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında 4.1'lik deprem (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi.... Türkiye'nin farklı bölgelerde küçük ölçekte depremler meydana gelmeye devam ediyor. Akdeniz açıklarında bugün akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Akdeniz açıklarında meydana gelen depremi duyurdu.
Buna göre 4,1 büyüklüğünde saat 18:47'de meydana gelen depremin derinliği 15,2 kilometre olarak açıklandı.
AFAD'a göre depreme en yakın nokta, 299 kilometreyle Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazıköy ilçesi.