Son dakika... Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak

Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından AKP, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Yapılan itiraz sonucunda seçimin tekrarlannmasına karar verildi. Alınan seçim tekrarı kararının ardından halk, 2 Haziran'da sandık başına gidecek.