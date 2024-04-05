Son dakika... Ardahan’da karar verildi, yeniden seçim yok

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP, İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Ardahan Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararı İl Seçim Kurulu verdi. CHP’nin itirazı olumlu değerlendirildi. Ardahan’da seçim yenilenmeyecek.

Mazbatası verilecek

Faruk Demir'in mazbatasını birazdan alması bekleniyor.