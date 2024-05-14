Son dakika... Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail insani değerleri hiçe sayıyor. Netanyahu yönetimi terör arıyorsa terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı mutlaka tercih etmelidir. İsrail'in azgın şımarıklığı işlediği korkunç cinayetler haddi ve hududu çoktan aşmıştır. Küresel vicdan Filistin halkının yanında. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin veto sistemini eleştirmiştim. BM'nin demokratikleşmesi acil bir eylem planı çerçevesinde ele alınmalıdır. Güvenlik Konseyi işleyişinin daha açık olması elzem bir ihtiyaçtır. BM’nin daimi üye sayısının çoğaltılması ve BM Güvenlik Kurulu'nun veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına katkı sağlayacaktır.

Daimi üye sayılarının çoğaltılması akla en yatkın seçeneklerden birisi olarak önümüze çıkmaktadır. Gazze'de bebekler katledilirken veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını veremeyeceklerdir. Soykırımın bahanesi olamaz. Netanyahu'nun Refah'taki masum yavrulara saldırması alçaklıktır. Gazze için somut adım şart. BM Güvenlik Konseyi'nin işleyişi hesap verebilir olmalı. Türkiye Filistin'in yanında. Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir.

Eurovision birincisine tepki

Eurovision Şarkı Yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belgelemiştir. İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle çağdaşlık anlayışı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni samimiyetle destekliyoruz. TBMM gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanunu teklifini yürekten destekleyeceğiz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor?

"ÖTV, KDV sorununa neşter vurulmalıdır"

Dünyanın pek çok bölgesindeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri aşırı yağıştan zarar görmüştür. Çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Çiftçi demek adanmış yürekler demektir. Çiftçilerimize ne versek, ne yapsak azdır. Girdi fiyatları sorunlarının büyümesi köylülerimizin, çiftçilerimizin başlıca şikayetidir. Çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçilerimize verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir.

Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır."