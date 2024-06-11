Son dakika... Bahçeli'den Erdoğan'ın ikili görüşmelerine dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le gerçekleştirdiği görüşme gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı ayıca, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le görüşecek. Görüşme birkaç gün içinde gerçekleşecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Bizim için hiçbir sakıncası yok"

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Oyunları bozacak cesarete ve yüreğe sahip olmalıyız. Anafor anlayışlara maceracı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız. Kulis bilgisiyle servis edilen dedikoduları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için hiçbir sakıncası yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır. Kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif yol olarak değerlendirilmeli. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz. Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Bugüne kadar onun bunun dolduruşuna gelerek dava mücadelemizi sürdürmedik" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

* Son zamanlarda ülkemiz aleyhine tehdit sarmalının gittikçe ilerlediğini, provokasyonlara hız verildiğini görüyoruz. Türkiye'yi hedef haline getirmek isteyenlere taviz vermeyeceğiz. Tersi olursa milletimizin yüzüne bakamayız.

* Türkiye çevresini saran hain kuşatmanın yeni mevziler elde etmesi ile tahrip süreci, küresel güçlerin mihvandarlığı ile mesafe almakta. Suriye'nin parçalanmasını hedef alan emperyalist plan yürütülmektedir. Şirret kampanyalarını hızlandırdılar. Asıl hedef Türkiye'miz, yakın hedef son yurdumuzdur. Milli güvenliğimiz tehdit ve tehlikelerle sınanmakta. Enerjisini Türkiye düşmanlığından alan yıkıcı mekanizma faaldir.

* ABD, Suriye kuzeyinde örgüte seçim yaptırmak için uygun bir ortam ve zaman kollamakta. bu olacak şey değildir. Sineye çekilecek durum olamayacaktır. Ağustos aynının işaret edilmesi skandal üstüne skandaldır. Haklı tepkisi sözde seçimleri erteletmiştir. Bununla yetinmemizi kimse bekleyemez. Sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı, bir daha tartışma konusu yapılmamalıdır. Suriye'nin dağılmasına karşıyız. Toprak bütünlüğüne saygılıyız, her devletin de saygı duymasını bekleriz. Sözde demokratik manevralar yapmak Türkiye için haklı operasyon nedenidir. Seyirci kalmak Türk vatanını felakete sürüklemekle eş değerdir. Alarm zilleri çalan gelişmeleri bölge ülkelerinin ve Rusya'nın sessizce izlemesi düşündürücüdür. Terör devleti kurmak isteyenlere meydanın boş olmadığını, tetikte beklediğimizi hatırlatmak isterim.

Siyasette kayyum tartışması

* DEM Partili başkanın görevden el çektirilmesi, 19 yıl hüküm alarak tutuklanması Türk devlet onurunun şaşmaz hükmüdür. Seçimlerde bölücü örgüt ile ilişki olan teröristleri bilinçli şekilde aday yapanların Türkiye'yi siyasi çalkantıya mahkum etmek istedikleri açıktır. 30'a yakın örgüt üyesinin belediye başkanlığı koltuğunda oturması düşmanlık alametidir. Devletin hazinesinden paraları teröristlere yağmalatmaktalar. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir tablonun suç olduğunu görürsünüz. Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin onurudur. İhanete göz yummak demokrasi değildir. DEM'lenmiş CHP'nin başındaki zat halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliği gibi izlemesi trajedidir. CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Özgür bey kavga istediğimizi söylüyor. Böyle bir niyetimiz yoktur. Kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun; o bizim klasmanımızda da ağırlığımızda da değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir.

DEM'in Mardin milletvekili TBMM'de açıkça 'Kürdistan'da işgalcisiniz düşmanlığınızın altında kalacaksınız. Kürtleri vatandaş saymıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz.' dedi. Sanıyorum bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş. Bu milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak adalet önünde hesap vermesi acil ihtiyaçtır."