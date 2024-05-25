Son dakika... Bahçeli'den Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili iddialara sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde, basın toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır, Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır.

Esasen karanlık hedefin odağında Ülkü Ocaklarından ziyade Türklük ve Türk Milleti yer almaktır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak. Bugünlerde Ülkü Ocaklarını kötülemek için kuyruğa girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara kutlu varlığına gölge düşürmek için çırpınanlara baktığımızda hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz. Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır.

Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Hiç yılmadık, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik.

Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Sabırla millete hizmet, yegane hedefimizdir.

Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır. 'Öyle bir devir ki bilenler susuyor, bilmeyenler konuşuyor.' Haklı olduğunuz sürece susmayınız. Meşale gibi aydınlık saçınız.

Ülkü Ocakları, zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkücülük, bir insan hayatının bütününü kapsaması gereken bir inanç ve irfan halidir. Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası görülmesi gerzekliktir. Milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır."