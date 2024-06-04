Son dakika... Bakan Bayraktar duyurdu: İliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberi... Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toprak altında kalan tüm işçilere ulaşılana kadar yoğun çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
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İliç'teki maden faciasında 93 gün sonra bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi X hesabından duyurken, cansız bedeni bulunan işçinin ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
Bayraktar, toprak altında kalan tüm işçilere ulaşılana kadar yoğun çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
9 kayıptan cenazesine ulaşılanların sayısı 5 oldu.
4 işçiyi arama çalışması ise sürüyor.