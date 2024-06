Son dakika... Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki 3 orman yangını kontrol altına alındı

Takip Et

İzmir'de dün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı. Çeşme, Selçuk ve Menderes ilçelerindeki orman yangıları ise korkuttu. İzmir'deki yangınlarla mücadele ise sabaha kadar aralıksız devam etti. İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da şiddetiyle hızla yayıldı. Alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçramıştı.

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler ile Pamucak bölgesindeki bir otel tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltılmıştı. Buradaki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına gönderilmişti.

İzmir'deki orman yangıları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinden başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki hafta yoğun şekilde rüzgar uyarısını dikkate alarak vatandaşların bu konuya özen göstermeli" dedi. Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gece geç saatlerde güncelleme yapmıştık. Selçuk menderes ve Susurluk'ta mücadelemiz olduğunu söyledik. An itibarıyla 3 yangın da kontrol altında. Bu illerimize geçmiş olsun. Yangının çıkış sebepleri valiliğimiz tarafından araştırılıyor. Menderes yangınında bir hobi bahçesinden çıktı, ilgili kişiler gözaltında. İzmir'de 6 risk grubunda yangın oldu. Çeşme'deki yangın sigara izmaritinden çıktı. Bu kişi de gözaltına alındı. İster bilinçli ister bilinçsiz herhangi bir şekilde yangına sebep olacakların ağır müeyyidelerle karşılaşacak. Bunun telafisi yok. Can ve mal kaybına yol açıyor. Bu konuda çok daha hassas olunmalı. Önümüzdeki hafta yoğun şekilde rüzgar uyarısını dikkate alarak vatandaşların bu konuya özen göstermeli. Süreç içinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Ekosistemdeki varlıklar yok oluyor."