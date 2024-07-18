SON DAKİKA: Balıkesir Altıeylül'de orman yangını... Bir mahalle boşaltıldı
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın sürüyor. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. İnkaya Mahallesi, valilik kararıyla boşaltıldı.
AA
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Paşaköy'de arazide çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, alevlerin Altıeylül'e bağlı kırsal İnkaya Mahallesi'ne yaklaşması üzerine Balıkesir Valiliği'nin karari ile mahalle boşaltıldı.