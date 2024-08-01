SON DAKİKA: Balıkesir Erdek'te orman yangını
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Erdek ilçesinde bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasından korkuluyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Odunlu Yolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve bir dozerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çevre illerden gönderilen 9 araçla mücadele ediliyor.
Yangını kontrol altına almak için 100 kişiden oluşan ekibin 37 araçla müdahalesi sürüyor.