SON DAKİKA: Balıkesir Kepsut'ta orman yangını!
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
AA
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Balıkesir'in Kepsut ilçesideki kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.