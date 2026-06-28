Son dakika... Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem,saat 15.56'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ormancı-Sındırgı (Balıkesir) olarak duyururken büyüklüğünü ise 4,1 olarak açıkladı.
Kandilli'nin ölçümlerine göre sarsıntı 12.7 kilometre derinlikte kaydedildi.