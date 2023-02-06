Son dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi...Türkiye, Kahramanmaraş'taki depreme odaklanmışken; Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.