Son dakika: Barış Boyun İtalya'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu (Barış Boyun kimdir?)

İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Örgütün ele başı Barış Boyun'un da gözaltına alındığı bildirildi. İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Barış Boyun Viterbo'da gözaltına alındı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

Ali Yerlikaya'dan Barış Boyun açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun'un yakalandığı operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2'si İtalyan toplam 19 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütü hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İtalya polisi ile KOM Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Firari 'Barış Boyun organize suç örgütüne' yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya’da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi."

Barış Boyun kimdir?

Barış Boyun'un bir dönem Daltonlar Çetesi olarak bilinen suç örgütünün liderliğini yaptığı biliniyor. Suç örgütü, para karşılığında motosikletli tetikçileri ile sokak ortasında çok sayıda cinayet, yaralama olaylarını gerçekleştirdi. Yunanistan’da 6 Türk'ün otomobilde öldürülmesinde Turistik infaz edilenlerin Barış Boyun çetesine mensup olduğu iddiası gündeme geldi. Şişli’de trafikte silahlı saldırıya uğrayarak ölen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç’in katillerini tutan suç örgütü başkanı Barış Boyun çetesinin adı Kubilay Berk Küçükaslan cinayetinde de geçmişti.

Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik suçlamalardan bazıları şöyle:

*10 cinayetten sorumlu olan örgütün basında bilinen ilk cinayeti 21 Ekim 2021'de yaşandı. Kubilay Küçükaslan bir restoran çıkışı çete tarafından öldürüldü.

*16 Nisan 2022'de Kasımpaşaspor'un tribün lideri olan ve Emrah Ayverdi Çetesine de mensup olan Yüksel Usta Hüseyin Daltonlar Çetesinin motosikletli timi tarafından öldürüldü.

*Sırbistan'da aktif olan büyük uyuşturucu çetesi Skaljari'nin yöneticilerinden olan Jovan Vukotiç, 8 Eylül 2022'de örgütün motosikletli timi tarafından öldürüldü.

*İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde çalışan Yasin Keskin, 22 Eylül 2022'de Barış Boyun'un tetikçileri tarafından gece kulübü önünde silahlı saldırı ile öldürüldü.Saldırı Halil Ay liderliğindeki Anucur Çetesine yönelikti.

*Ferhat Mardin'in Çetesine mensup Halil Güzel adlı kişi 15 Ekim 2022'de Barış Boyun çetesi tarafından Bahçelievler'de öldürüldü.

*Bir başka suç örgütü mensubu olan Murat Fırat Canlı adlı kişi 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda öldürüldü.

*18 Ekim 2022'de Barış Boyun'un çetesine bağlı Edip Yalçın Gürcistan'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü.

*19 Aralık 2022'de Anucur Çetesi, Daltonlar Çetesine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Daltonlar Çetesi mensubu Mehmet Emin Kalkan öldürüldü.

*24 Aralık 2022 Kağıthane'de Daltonlar Çetesi, Anucur Çetesine bağlı bir kafeye motosikletli timle saldırı gerçekleştirdi. Çatışmada olayla alakası olmayan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan çatışma arasında kalarak öldü.

*14 Ocak 2023'te Daltonlar Çetesi Haliç Köprüsü üzerinde Anucur Çetesi lideri Halil Ay'a silahlı saldırı düzenlediler. Halil Ay canlı kurtulurken Halil Ay'ın yanındaki Cumali Arslan hayatını kaybetti.

*2 Şubat 2023'te oto galerici Ferhat Yeşilkaya Şişli'de çete mensupları tarafından öldürüldü.

*23 Mayıs 2023'te Barış Boyun'un çetesine bağlı Emircan Yılmaz Abhazya'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü.

*6 Ağustos 2023'te Fransa'da firari olan Halil Ay, saklandığı çiftlikte Daltonlar Çetesi mensubu Gülbey Dilsiz tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda Halil Ay ve Gülbey Dilsiz öldürüldü