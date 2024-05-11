Son dakika... Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: Çatı ve atölye küle döndü
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında bir binanın çatısı ve atölye küle döndü.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başak Mahallesi'ndeki Çorapçılar Sanayi Sitesi C Blok'ta terlik üretimi yapılan atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanlar binayı boşaltırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye personeli yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısı ve atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.