Son dakika: Bayramın ilk 4 gününün acı tablosu! 26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 345 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bayram tatilinin dördüncü günü 19 Haziran Pazartesi 24 saatlik sürede 824 trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, ️bin 302 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ekiplerin, ️343 bin 095 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldığını kaydetti. Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısını yineledi.