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Son dakika... Beşiktaş'taki yangın faciasında sekiz tutuklama

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yangında 29 kişinin ölmesine ilişkin soruşturma kapsamında sekiz kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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Gayrettepe'deki bir gece kulübünün tadilatı devam ederken yangın çıkmış, yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden ikisi, bugün savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dokuz kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

 

Mahkeme dokuz kişiden sekizini tutukladı. Bir kişi ise serbest bırakıldı. 