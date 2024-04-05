Son dakika... Beşiktaş'taki yangın faciasında sekiz tutuklama
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yangında 29 kişinin ölmesine ilişkin soruşturma kapsamında sekiz kişi tutuklandı.
Haber Merkezi
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Gayrettepe'deki bir gece kulübünün tadilatı devam ederken yangın çıkmış, yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden ikisi, bugün savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dokuz kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme dokuz kişiden sekizini tutukladı. Bir kişi ise serbest bırakıldı.