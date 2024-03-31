Son dakika... Bilge Yılmaz görevini bıraktı: Akşener'i istifaya çağırdı
Son dakika haberi... İYİ Partili Bilge Yılmaz, Meral Akşener'i istifaya çağırarak İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" dedi.
İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yılmaz Twitter'dan yaptığı açıklamasında; "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.