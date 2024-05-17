Son dakika: Çetin Doğan tahliye oldu... Cezaevi çıkışı ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 28 Şubat davası sanıkları sağlık sorunları nedeniyle affedildi. Affedilen isimler ise şöyle oldu: Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir ve Çetin Doğan. Kararın ardından 28 Şubat Davası hükümlüsü Çetin Doğan, İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

84 yaşındaki Doğan'ı, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden çıkışında eşi Nilgül Doğan ve yakınları karşıladı. Doğan, cezaevi çıkışı yaptığı ilk açıklamada, "Af söz konusu değil doğrudan doğruya Anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir" dedi. Doğan'ın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

"Eşime, sizlere, dostlara kavuştuğum için mutluyum ama adalet bu değil. Son 15 yılımın yarısı hapishanede yarısını da davalarla uğraşarak geçti. Maalesef Türkiye’de adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey düzelmez. Adalet hepimiz için lazım, gerekli olan bir şey. Umarım bundan sonra son olur bütün olaylar, keyfi tutuklamalar… Şunu da ifade edeyim ki televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil doğrudan doğruya Anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir. ‘Af Anayasa’nın 87. Maddesinde doğrudan doğruya özel ve genel af Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir’ yazmaktadır. Anayasa’nın 6. Maddesi 3’üncü fıkrasında da ‘hiçbir şahıs ve kurum kaynağını Anayasa’dan almayan devlet yetkisini kullanamaz’ diyor. Anayasa’nın 104’üncü maddesinde Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri yazılmıştır. Bu görevlerden bir tanesi de Adli Tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Niçin bizim bir yıl daha uzun süre sonra kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı."