Son dakika: CHP itiraz etmişti... Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
Son dakika haberi... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. CHP, söz konusu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşımıştı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.
AK Parti'li Mehmet Öntürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başa baş giden seçimde Öntürk, 346 bin 060 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucunda itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
Hatay'da itiraz tartışmaları sürerken...
İtiraz tartışmaları sürerken, Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Öntürk, daha sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata törenine katıldı.
CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verme kararına itiraz için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.