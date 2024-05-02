Son dakika: CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs'ta Taksim'e neden yürümediğini açıkladı

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla dün Taksim Meydanı’na gitmek üzere Saraçhane’de toplananlara polis müdahale etti. Bozdoğan Kemerleri önünde TOMA'larla bekleyen çevik kuvvet ekipleri, barikatı zorlayanlara karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı. Müdahale öncesinde DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, polis amirine kitlenin coşkusunu dile getirerek, barikatların açılmasını iletti. İzin verilmemesi üzerine tertip komitesi, programı sonlandırıp alandan çekilme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sendikalarla Saraçhane'den polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümesi bekleniyordu ancak yaklaşık bir saat boyunca Saraçhane'de bulunan Özel, alandan ayrıldı.

Taksim'e neden yürümedi?

Sendikaların ve Özel’in kararı tartışılmaya devam ederken; CHP lideri, “Taksim’e neden yürümediniz?” sorusuna yanıt verdi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel, "Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim" dedi.

"Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz"

Özgür Özel, 1 Mayıs günü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ve beraberindekilerin polisle çatışıyor görüntüsü vermesinden kaçındıklarını söyledi. Özellikle de seçimlerden yeni 1. parti çıkmış lider olarak böyle bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Özel, "Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı" diye konuştu.

Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığı sorulan Özel şöyle yanıt verdi:

"Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı."

Özgür Özel Saraçhane'deki manzaranın tarihi nitelikte olduğunu vurgularken o fotoğrafı şöyle yorumladı: "Sonuçta 10 yıl sonra ilk kez İstanbul'da 1 Mayıs'ta bir meydanda toplandık. Hem de öyle tek başına falan değil, hem CHP hem DİSK hem TTB hem TMMOB hem KESK gibi daha başka pek çok örgüt bir aradaydı. Beraber görüntü verdi. Bunu örgütlü toplum açısından önemli bir kazanım olarak görüyorum."