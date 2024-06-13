Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı: 'Bir davette bulunayım...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmeler gündemdeyken MHP lideri Devlet Bahçeli'den siyasetin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Cumhur İttifakı'na bağlılıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Bahçeli, "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak vücuda gelmesi samimi dileğimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

"Belli ki sorunlar var"

Bahçeli'nin açıklamalarına CHP lideri Özgür Özel'den yanıt geldi. "Kamuoyunu bu suni tartışmayla meşgul etmek istemem" diye sözlerine başlayan Özel, "Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nındır. Bizim sorunumuz değildir. Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. İttifak ortağımız olmadığımız için de kavga edecek kimsemiz yok" dedi.

"Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir" diye konuşan Özel, "Siyasi partileri birleştirmeye gerek yok. CHP ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok" açıklamasında bulundu.

"Bize kimse ittifak falan önermesin" diye tepki gösteren Özel, "Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" ifadelerini kullandı.