Son dakika... CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında CHP lideri Özgür Özel’e saldırın Selçuk Tengioğlu, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Saldırıdan iki gün sonra 6 Mayıs'ta tutuklanan ve 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tengioğlu hakkında karar verildi.

Tengioğlu, cezaevinde geçirdiği 4 buçuk aylık sürenin sonunda 1 yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Daha önce iki kez müebbet hapis cezası alıp 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenilen Tengioğlu, Özel'e bir anlık öfke ile vurduğunu söylemişti.

Özgür Özel ise saldırı sonrası, Tengioğlu'nun 4 ay önce İBB binasına gelerek Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini ihbar ettiğini, bu olaydan haftalar sonra da kendisine saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.