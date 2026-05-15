Son dakika... CHP'nin İstanbul il kongresi davası ertelendi
Son dakika... CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptal davası 10 Temmuz 2026 saat 11.00'e ertelendi. Dava sonuçlanana kadar Gürsel Tekin ve heyeti kayyumluğa devam edecek.
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, eksiklerin giderilmesi hususuyla duruşmayı 10 Temmuz 2026 saat 11.00’e ertelerken Gürsel Tekin ve heyeti bu süreçte kayyumluğa devam edecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ