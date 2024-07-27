Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye borçları çıkışı: Gereken adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde belediyelerin SGK'ya olan borcu vardı. Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek CHP'li belediyelerin borçlarını ödemesi çağrısını yineledi. Erdoğan, "CHP’nin genel başkanı açıklamaları ile partisini gülünç duruma düşürüyor. Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rize ile bizim aramıza kimse giremez. Gönülden gönüle giden şu gizli yolu kimse yıkamaz. Girdiğimiz tüm seçimlerde Rize'nin güçlü desteğini yanımızda bulduk. Partimizden ve ittifakımızdan detseğini esirgemediler. Her birinize tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum Bizim şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil ömürlüktür.

Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

2021 yılında Rizemiz sel afetine maruz kaldı. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Son yılların en şiddetli sel baskınında yuvalarımız dükkanlarımız zarar görmüştü. Söz verdik. Hemen birkaç gün içinde temellerimizi attık. Köy evlerimizi, dükkanlarımızı, çay alım evlerini, altyapıları ve çevre düzenlemelerini tamamladık.

Şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik. 260 konutun ve 21 dükkanın yapımını tamamladık. Toplamda 368 konut ve 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz.

Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Ayder Koruma ve Yenileme Projesi'ni de tamamladık. 1800 araçlık kapalı otoparkımız, üstü yeşil alanla süslenerek yeraltına inşa edildi. Ring aracıyla ziyaretler yapılıyor ve aracına geri dönüyor. 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum. 825 milyonluk yatırımı Rize'ye kazandırmış oluyoruz.

Ayder'e yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Ayder'imizi kirlilikten çirkin yapılaşmadan kurtardık. Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik.

Ayder'i eski güzelliğine kavuşturduk. Bizim gündemimizde hizmet, eser, yatırım var. Biz çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz. Biz koşuyoruz. Biz tüm Türkiye'ye hizmet götürüyoruz. İnsanlığa eser kazandırmak için ter döküyoruz.

Belediye borçları

Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? İş yapmak hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Bu haftaki grup toplantımızda hükümet olarak emeklilerimizle ilgili gayretlerimizi bahsettik. Rakamlarla ortaya koyduk. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadıkları sözlerini hatırlattım. SGK'ya borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. CHP'ye borçlarının hatırlatılması ciddi anlamda rahatsız etti.

Borçlarının üzerine yatmak için abuk subuk işler yapıyorlar. Neymiş hükümet mali darbe yapmak peşindeymiş. Neymiş borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamazmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız.

Biz kimseye iftira atmıyoruz. Sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz. Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor. Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor.

SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait

Bakanlık, siyasi parti ayırt etmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gereken yapılacak."