Son dakika... Danıştay'da yeni başkan belli oldu (Zeki Yiğit kimdir?)
Son dakika... Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapıldı. Yiğit, yeniden başkan seçildi. Peki, Zeki Yiğit kimdir?
7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı. Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulu'nda, bugün başkanlık seçimi yapıldı.
Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.
Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.
Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.
Zeki Yiğit kimdir?
Danıştay Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeki Yiğit, 1965'te Zonguldak Alaplı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olan Yiğit, 1988'de hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sütçüler, Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa hakimliği yapan Zeki Yiğit, Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine 2008'de getirilen Zeki Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.
22 Ocak 2013-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapan Zeki Yiğit, evli ve dört çocuk babası.