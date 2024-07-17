SON DAKİKA: Denizli Çameli'de orman yangını
Son dakika gelişmesi... Denizli'nin Çameli ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Çıkış neden henüz bilinmeyen yangın şimdiye kadar 5 hektar alanı küle çevirdi.
AA
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Denizli'nin Çameli ilçesindeki Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti.
Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı. Yangında şimdiye kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.