SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.08'de meydana gelen depremin derinliği 13.14 kilometre olarak ölçüldü. "Adana'da deprem mi oldu? Deprem Adana'da ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?" soruları son depremler listesiyle yanıt buldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'da son dakika deprem meydana geldiğini açıkladı. Adana'daki depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi. Saat 14.08'de meydana gelen deprem, yerin 13.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu" sorularının yanıtları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesiyle yanıt buluyor.