SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Antalya’da deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya Kaş açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Aynı bölgede dün de 3.7 büyüklüğünde deprem olmuştu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...
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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 29,76 kilometre olarak açıklandı.
AFAD dün de aynı bölgede 82.56 kilometre uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı.