SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. AFAD, Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. "Deprem mi oldu", "En son deprem nerede oldu" soruları yanıtları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileriyle yanıt buluyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Elazığ'daki son dakika depremi duyurdu.
AFAD, Elazığ Maden'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 12.14'te gerçekleşen depremin derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.