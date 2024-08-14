SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.07 KM mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. "Az önce deprem mi oldu, Antakya'da deprem mi oldu, En son deprem nerede" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesiyle yanıt buluyor.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Suriye'nin Hama bölgesinde geride bıraktığımız günden bu yana devam eden depremlere bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.07 KM mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 04.54'de meydana gelen deprem, yerin 13 KM derinliğinde gerçekleşti.