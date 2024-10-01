SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi İzmir Karaburun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.49'da meydana gelen depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
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Ege Denizi İzmir Karaburun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.49'da, merkez üssü Karaburun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11.01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.