SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş ve Muğla'da deprem (Son depremler)

"Deprem mi oldu" sorusunun yanıtı, sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. AFAD tarafından son depremler gün içinde güncelleniyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 31 Mayıs tarihli güncel depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 48.51 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve derinliği 7.44 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği, 7.08 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Saat 05.32'de gerçekleşen depremin derinliği 1.7 kilometre olarak ölçüldü.