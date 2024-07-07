SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Kahramanmaraş’ta 3.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen depremleri duyuruluyor. Depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü merak edenler son dakika deprem haberlerini takip ediyor. AFAD ve Kandilli Kahramanmaraş’ta deprem olduğunu açıkladı. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte yanıtı...
Haber Merkezi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 Temmuz 2024 saat 00.03'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.