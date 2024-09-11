SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Manisa’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.36'da meydana gelen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
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AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6.96 KM derinliğinde gerçekleşti.