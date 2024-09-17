SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler 17 Eylül)
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa'da 4 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 14.22’de meydana gelen depremin derinliği 17.73 kilometre olarak ölçüldü. "Az önce deprem nerede oldu", "Son deprem büyüklüğü ne kadar" sorularının yanıtları için son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
Haber Merkezi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.