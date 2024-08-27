SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Muğla'nın Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.10'da meydana gelen depremin derinliği 12.54 kilometre olarak ölçüldü. "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede" sorularının yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler güncellemesiyle yanıt buluyor.
Haber Merkezi
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre Muğla'nın Datça açıklarında saat 01.10'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 12,54 kilometre altında meydana geldi.