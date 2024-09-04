Son dakika: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kolivar'dan acı haber geldi. 67 yaşındaki Kolivar'ın ölüm haberini avukatı tarafından duyuruldu. Kolivar'ın ölüm sebebinin siroza bağlı kalp krizi olduğu ifade edildi. Cihan Kolivar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Cihan Kolivar kimdir?

Cihan Kolivar 1957'de Rize'de doğdu. İş hayatında fırıncılık ve ekmek üretimi sektörüne yöneldi. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanlığı görevini yürüttü.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 2022 yılında katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' demişti.

Kolivar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1. maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkarılan Kolivar, sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısınca sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Kolivar hakkında daha sonra tahliye kararı verilmişti.