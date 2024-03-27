Son dakika... Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane İBB Başkanlık Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

İmamoğlu, "Bugün sporumuz, İstanbul’umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz. Ülkemize, şehrimize 2027 Avrupa Oyunları'nı getirmenin büyük gurununu yaşıyoruz. 2027 Olimpiyat Oyunları'nda yaşayacağımız başarıdan sonra, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için de zemin hazırlayacağız" diye konuştu.

İmamoğlu dün, İstanbul, Türkiye ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirtmişti.