Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan sert sözler: İstanbul'un iradesinin gasp edilmesi girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane Mazbata Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük olgunlukla seçim sürecini tamamladıkları için, bana oy versin vermesin İstanbul'lu hemşehirlilerime teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel'e, MYK üyelerimize, PM üyelerimize, seçim sürecinde çalışan buna katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili eşime yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarıma, kız kardeşime, yeğenlerime, akrabalarıma herkese çok teşekkür ediyorum.

Bu seçim Türkiye siyasi tarihinin en önemli kırılmalarından birisidir. Ve artık geriye dönüş olmaz. Demokrasi bir ker uyandı mı, özgürlük bir kere hayat buldu mu ondan kimse kaçamaz. Geri dönüş çabaları nafile çabalar olur. Hatırlayın 31 Mart 2019 gecesi AA’nın veri akışını kesmesiyle başlayan süreçte ne yazık ki bir anlayışla mücadelemiz vardı. O anlayış makamları ya da bir seçim bölgesini, İstanbul’u kendi mülkü gibi gören bir anlayış Tabi bu anlayışın neler yaptığını birlikte gördük. Millet iradesini hiçe sayan o anlayış 23 Haziran 2019’da aslında esaslı bir demokrasi dersi aldı. Ama maalesef buradan yeterince ders çıkartmadı.

2019’da başlayan o süreç bugüne kadar farklı boyutlarıyla birlikte aralıksız bir şekilde devam etti. 5 yıl boyunca bizleri engellemek, başarısız kılmak için ellerinden geleni yaptılar. Dönem dönem fazlasıyla gerçek dışı suçlamalar ve iftiralarla bizi halkın gözünde küçük düşürmeye çalıştılar. Siyasi maksatlı mesnetsiz davalarla her gün ayrı bir teftiş ve soruşturmayla bizi yıldırmaya uğraştılar. Tabi 5 yıl boyunca onlar bizimle uğraşırken biz ise gerçek hayata, milletin bize yüklediği sorumluluğa yani İstanbul’un sorunlarıyla mücadele ettik.

"Oylamanın sonucu ortada"

Pazar günü yapılan seçimde yalnızca bizim 5 yıllık performansımız oylanmadı. Aynı zamanda hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle siyaseti dizayn etmeye çalışan, kendini milletin üzerinde gören anlayışın meşruiyeti de oylandı. Oylamanın sonucu ortadadır. Milletin iradesini beğenmeyip kendi isteklerini dayatanların halkın seçilmiş temsilcilerini yok sayıp engellemeye çalışanların, devletin, hukukun, yargının ve demokrasinin ayarlarıyla oynayanların milletin vicdanında yeri olmadığını milletimizin asil tavrı sandıkta tescil etmiştir.

İstanbullular iktidarın bu şehrin iradesine yönelik politika ve uygulamalarını kesin olarak mahkûm etmiştir. Bu seçim aynı zamanda Kanal İstanbul için hayati bir referandumdu. Halkımız toplu bir şekilde İstanbul diye haykırdı. Beton kanal projesini tarihin tozlu raflarında hayata geçmeyen bir ibret projesi olarak kalmasını milletimizle birlikte sağlayacağız.

Bir Cumhurbaşkanı, 17 bakan, medyanın yüzde 95'i, seçimi kazanmak için her yolu mübah gören, anlamsız siyaset anlayışı bu seçim ile birlikte mahkûm olmuştur. Rakiplerini düşmanmış gibi gösteren o anlayış mağlup olmuştur.

Metro ve diğer büyük yatırımlarımızın hayata geçmesi için gereken imzayı atmaktan kaçınan, sahip olduğu yetkiyi halkın zararına sonuna kadar istismar eden o yönetim anlayışı mahkûm olmuştur. 31 Mart’ta İstanbullular bu şehirde ve bu ülkede hukuk, demokrasi ve sosyal adalet istediklerini açıkça ve haykırarak ortaya koymuştur. Seçim, bence bu yönüyle tarihe geçecektir.

"Herkes buradan bilsin ve duysun"

Ancak ülkenin pek çok seçim çevresinde olduğu gibi İstanbul’da da benzeri arayışlar devam ediyor. Dün bir yandan mazbata veriliyor, diğer yandan bir kısım çifte standart uygulamalarının yenileri sergileniyor. Bunların gözümüzden kaçtığını ya da bunları görmeyeceğimizi kimse düşünmesin. Aldığımız mazbatanın diğer hukuksuz uygulamaları gölgeleyeceğini kimse düşünmesin. Bizim mazbatamızın daha önünde duran şey milletimizin her bireyine uygulanan hukuka dair, adil olmaya dair süreçlerdir. Her birisini tek tek takip ettiğimi ve bu hususta gerek adalet için, hukuk için, eşitlik için gereken her tepkiyi göstereceğimi herkes buradan bilsin ve duysun.

"İstanbul halkının iradesini gasp etme girişimi"

Kumpaslarla milletin iradesini gasp etme gayretleri ortaya konuyor ve devam ediyor. İstanbul’da kazandığımız Gaziosmanpaşa ve Beykoz’da oyların tekrar sayılması ve bu konuda bence usulsüzce ve yapılan alınan kararlar bence asla amacını uygun olmayacak şekilde yürütülürken bizim ucu ucuna kaybettiğimiz Fatih’te, Arnavutköy’de yeniden sayım taleplerimizin hiç umursamadan hızla reddedilmesini İstanbul halkının iradesini gasp etme girişimi olarak değerlendireceğimizden kimse kuşku duymasın. Çifte standarttan vazgeçilmelidir.

Milletimizin sandıkta ortaya koyduğu sağduyunun hükümet için de yol gösterici olmasını ve artık vatandaşla inatlaşmaktan kesinlikle vazgeçmelerini diliyorum. Fakat hemen seçim sonrasında yaşanan bir kısım olaylar maalesef bu durumu zayıflatıyor. Hukuk dışı uygulamalarla milletin iradesini yok sayma gayretlerine tanık oluyoruz. Bu bizi derinden üzüyor. Siyasi maksatlı yargı kararlarıyla demokrasiye darbe vurulmak istendiğini görüyoruz. Asla unutulmamalıdır ki; milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği temel değerlerden asla vazgeçmeyeceğimiz prensiplerden biridir. Seçim gecesi söylenenlerin tersine Van’da gereksiz bir gerilim hak gasbı çabalarına girildiğini üzülerek gördük. Ne mutlu ki YSK görevini yaptı. Teşekkür ederiz.

İçi boş gerekçelerle bana açtığınız davalar işe yaradı mı? Beni ve İstanbul'u yıpratmaya çalışmanız işe yaradı mı?

Enflasyonla mücadele edin, emeklilerin dertlerine eğilin. Buradan tüm kurumları milli iradeye saygılı olmaya ve hukuktan yana olmaya davet ediyorum. Hukuk herkese eşit olmazsa hukuk olmaktan çıkar. Bu ülkede nerede kime karşı olursa olsun, adaletsizliğe karşı nefer olacağız. Kendimizi şehirin sahibi değil, muhafızı olarak gördük. Bu şehirin muhafızı da olmaya, görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

İstanbul'da 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık, bunun için çıldırıyorlar. Bizim derdimiz önümüzdeki 25 yıldır. İstanbul'u 2050 vizyonuyla yönetiyoruz."